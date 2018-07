CAS anunciará veredicto de Luis Suárez nesta quinta A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que dará nesta quinta o veredicto do caso envolvendo o atacante Luis Suárez. O máximo tribunal esportivo mundial julga o apelo apresentado pelo novo atacante do Barcelona contra a punição aplicada pela Fifa de quatro meses de afastamento de qualquer atividade ligada ao futebol e nove jogos de suspensão da seleção do Uruguai em competições oficiais.