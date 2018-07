CAS começa a julgar recurso do Fenerbahçe nesta 4ª

O Fenerbahçe tentou recorrer da decisão junto à Uefa e não teve sucesso. Acabou recorrendo à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), que já se mostrou favorável à posição do clube turco. Em julho, o tribunal "congelou" a suspensão da Uefa e manteve o time no sorteio dos confrontos da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões.

A análise do recurso terá início com audiências com os advogados do clube na quarta e quinta-feira desta semana. A CAS espera anunciar o veredicto somente no dia 28, após o confronto Fenerbahçe na fase preliminar e um dia antes do sorteio da fase de grupos, que contará com os classificados da fase anterior.

Antes de ouvir o veredicto da CAS, o clube turco vai receber o Arsenal nesta quarta, no jogo de ida do confronto válido pela fase preliminar. A partida da volta está marcada para o dia 27, em Londres, na Inglaterra. Para avançar na competição, o Fenerbahçe terá que superar o time inglês dentro de campo e ainda torcer por uma decisão favorável na CAS.