CAS diz que Blatter vai mediar ação da seleção de Togo A Corte Arbitral do Esporte (CAS) disse nesta sexta-feira que Joseph Blatter, presidente da Fifa, vai mediar a disputa sobre a proibição da seleção de Togo de participar das próximas duas edições da Copa Africana de Nações. A CAS afirmou que Blatter vai se reunir com dirigentes de Togo e Confederação Africana de Futebol (CAF) no dia 7 de maio.