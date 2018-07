CAS julgará tratamento da Fifa a pedido de reconhecimento da Palestina no dia 27

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta segunda-feira que vai julgar no próximo dia 27 de novembro a reclamação da Palestina contra o tratamento dado pela Fifa ao pedido de reconhecimento da região como um membro oficial da principal entidade de futebol do mundo.

As queixas da Associação Palestina de Futebol serão ouvidas por uma comissão da CAS e um veredicto deverá ser dado semanas mais tarde. Os rumos do julgamento podem ser definitivos para a definição do reconhecimento da região como um membro da entidade, o que permitiria que ela tivesse sua própria seleção nacional.

A apelação da Palestina aconteceu depois de a Fifa postergar a definição sobre o reconhecimento do país. Isso deveria ter acontecido em maio, durante congresso da entidade realizado nas Bahamas, mas uma votação decidiu pelo adiamento da decisão para 2018.

Há dez dias, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou que a organização não iria intervir na tentativa da Palestina de tentar se desvencilhar da federação de Israel. Se isso acontecesse, os times da região seriam impedidos de disputar o Campeonato Israelense desta temporada.