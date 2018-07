CAS mantém exclusão de clube grego da Liga Europa

De acordo com a Uefa, o tribunal negou a ação do Volos, que recorria contra a sua expulsão do torneio continental e a proibição de disputar competições europeias por três temporadas, com um período probatório de cinco anos. Antes do clube grego, o Timisoara, da Romênia, e o Sion, da Suíça, perderam batalhas judiciais para a Uefa nesta temporada.

O Volos teria se envolvido em um escândalo de manipulação de resultados na Grécia. Por isso, foi excluído da Liga Europa dias antes de enfrentar o Paris Saint-Germain em uma mata-mata pelas fases preliminares do torneio em agosto de 2011.