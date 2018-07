CAS mantém punição a Adamu por corrupção na Fifa

Assim, a CAS confirmou a decisão do comitê de ética da Fifa de expulsar Adamu de todas as atividades relacionadas ao futebol até outubro de 2013. A corte assinalou, ainda, que a suspensão "é relativamente leve tomando em conta a gravidade do delito" cometido pelo dirigente.

Adamu foi gravado por jornalistas britânicos pedindo US$ 800 mil em troca do seu voto no processo de escolha das sedes dos Mundiais de 2018 e 2022. O dirigente disse que o dinheiro seria usado para pagar a construção de campos de futebol na Nigéria. O escândalo envolveu o nigeriano e outros cinco dirigentes da Fifa.