CAS mantém Rayo Vallecano fora da Liga Europa Com dificuldades financeiras, o Rayo Vallecano fracassou na sua tentativa de reverter a sua exclusão da Liga Europa por causa do não-pagamento de dívidas. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) negou nesta quarta-feira o recurso do clube contra a recusa da Real Federação Espanhola de Futebol em conceder uma licença para disputar competições europeias.