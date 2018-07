CAS marca audiência contra reconhecimento do Kosovo pela Uefa para 31 de outubro

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que marcou para 31 de outubro a audiência em que ouvirá o recurso da federação de futebol da Sérvia contra a decisão da Uefa de aceitar o Kosovo como um dos seus membros.

Em maio, uma votação envolvendo os membros da Uefa definiu por 28 votos favoráveis a 24 contrários pelo reconhecimento e aceitação do Kosovo, apesar da oposição da Sérvia à sua antiga província. O então presidente da federação da sérvia, Tomislav Karadzic, disse que foi uma "votação política, não uma proposta do futebol".

A decisão da Uefa permitiu que o Kosovo também participe das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. No início deste mês, então, a equipe disputou a sua primeira partida por uma competição oficial e empatou por 1 a 1 com a Finlândia na sua estreia no torneio classificatório da Uefa.

A Sérvia e seus aliados, incluindo a Rússia, se recusaram a reconhecer o Kosovo como um Estado desde que a república balcânica declarou a independência em 2008. Agora o assunto também adentrou na esfera esportiva e será avaliada pela CAS no final do próximo mês.