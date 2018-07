CAS nega recurso e Burkina Faso vai à Copa Africana

Após ser derrotado por Burkina Faso nas Eliminatórias da Copa Africana, no ano passado, a Namíbia entrou com ação na CAF questionando a classificação do adversário. O argumento era a suposta escalação irregular de um jogador: o zagueiro Herve Zengue, que nasceu no Camarões e foi recentemente naturalizado - recebeu o passaporte do país um dia antes do jogo.

No julgamento realizado pela CAF em novembro, o recurso da Namíbia foi rejeitado. O país, então, resolveu apelar à CAS, mas a corte manteve a decisão da confederação e confirmou que a participação de Herve Zengue foi legal. Assim, Burkina Faso poderá disputar normalmente a Copa Africana, na qual enfrentará Costa do Marfim, Sudão e Angola na primeira fase.