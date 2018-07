CAS nega recurso e mantém Ribery fora de decisão

O Bayern de Munique não poderá contar com Franck Ribery na final da Liga dos Campeões da Europa, depois que o mais alto tribunal esportivo negou recurso do clube alemão contra a suspensão imposta ao jogador francês.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) definiu nesta segunda-feira que a Uefa estava certa ao suspender Ribery por três jogos pela expulsão do meia na primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Lyon.

"Assim, o jogador não estará disponível para jogar a final da Liga dos Campeões de 2010", afirma a CAS, em nota oficial, confirmando que o astro francês está fora da decisão de sábado, em Madri, contra a Inter de Milão.

Um painel da CAS com três advogados suíços ouviu o recurso de Ribery nesta segunda-feira e apontou seu veredicto poucas horas depois. As razões para a decisão serão divulgadas posteriormente, de acordo com a corte.

Ribery foi acompanhado por Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, no julgamento do recurso contra a decisão da Uefa pela expulsão após falta cometida em Lisandro Lopez, do Lyon.

A expectativa do jogador era que a pena fosse diminuída para uma partida de suspensão, que já foi cumprida no segundo duelo com o Lyon. Sem sucesso, Ribery não poderá atuar contra a Inter de Milão.