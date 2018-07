CAS ouve recursos de Sérvia e Albânia contra punição da Uefa

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) ouviu os argumentos dos recursos das federações de futebol da Sérvia e da Albânia contra as sanções importas pela Uefa após as confusões ocorridas em duelo das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, que não chegou a ser concluído.

Em outubro do ano passado, em Belgrado, o jogo foi interrompido antes do intervalo, sendo posteriormente cancelado após um drone que levava uma bandeira nacionalista albanesa sobrevoar o estádio. Os jogadores entraram em confronto em campo e a seleção da Albânia se recusou a jogar depois de ter sido atacada por torcedores sérvios.

A Uefa definiu a Sérvia como vencedora da partida por 3 a 0. No entanto, a Sérvia teve retirados os três pontos relativos ao triunfo, além de ser obrigada a disputar dois jogos como mandantes pelo torneio classificatório com os portões fechados. A Uefa também multou as duas federações em 100 mil euros (aproximadamente R$ 330 mil).

A CAS disse em um comunicado que os recursos das duas federações foram ouvidos na quinta e sexta-feira. O tribunal pretende apresentar um veredicto antes da Sérvia enfrentar a Dinamarca, fora de casa, em 13 de junho, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

O jogo de volta entre os rivais dos Bálcãs está marcado para 8 de outubro na Albânia. A Sérvia já cumpriu um jogo da sua punição de jogar com os portões fechados, na derrota por 3 a 1 para a Dinamarca em novembro. O seu próximo compromisso em casa será diante da Armênia em 4 de setembro.

Duas primeiras colocadas do Grupo I, com 9 e 7 pontos, respectivamente, Portugal e Dinamarca estão ficando as duas vagas direto na Eurocopa de 2016. A Albânia está em terceiro lugar, com sete pontos, se garantindo na repescagem. Sérvia e Armênia somam um ponto cada na chave.