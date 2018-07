CAS põe Fenerbahçe no sorteio da Liga dos Campeões A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que suspendeu de forma provisória a exclusão do Fenerbahçe por dois anos das competições europeias, depois de o clube turco ser punido pela Uefa por seu envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados em seu país, revelado em 2011.