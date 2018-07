CAS pune técnico que deu esteroides aos jogadores Um treinador búlgaro foi suspenso por quatro anos, depois de dar pílulas com esteroides anabolizantes aos seus jogadores antes da realização de partidas no Chipre. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) disse que acolheu recurso da Fifa e da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) e decidiu dobrar a pena do técnico.