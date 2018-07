CAS rejeita apelação da Sérvia contra filiação de Kosovo à Uefa

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou nesta terça-feira a apelação da Sérvia contra a filiação de Kosovo à Uefa. A Federação Sérvia de Futebol tentava bloquear a entrada dos kosovares na entidade europeia com a alegação de que eles ainda não podem ser reconhecidos como uma nação.

Apesar dos argumentos sérvios, a CAS definiu que Kosovo atende os padrões da Uefa, uma vez que é "reconhecido pela maioria dos membros da Nações Unidas como um 'estado independente'". A própria Organização das Nações Unidas (ONU), no entanto, ainda não tem os kosovares como membro independente.

Ainda de acordo com a decisão da CAS, "não há reconhecimento formal dos países por parte das Nações Unidas", o que faz com que a aceitação de Kosovo como estado independente pela maioria dos países seja suficiente para validar sua filiação à Uefa.

Em maio do ano passado, a Uefa aceitou a entrada de Kosovo na entidade com uma votação de 28 a 24 a favor. A Sérvia liderou a oposição à sua antiga província e, por isso, o presidente da federação nacional, Tomislav Karadzic, se mostrou revoltado com a decisão. "Foi uma votação política, não uma proposta para o futebol", disse na época.

Kosovo declarou independência unilateral da Sérvia em 2008, mas os sérvios e seus aliados, como a Rússia, insistem em não reconhecê-lo como um país. Na esfera esportiva, no entanto, os kosovares levaram a melhor e, com isso, seguirão na disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.