CAS rejeita julgar ação do Legia Varsóvia com urgência O Legia Varsóvia fracassou na sua tentativa de obter uma medida provisória junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para retornar à disputa da Liga dos Campeões da Europa e disputar nesta semana o jogo de ida dos playoffs, a última fase preliminar da competição.