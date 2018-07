CAS rejeita recurso do Fenerbahçe contra pena da Uefa

LAUSANNE - A Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça desportiva mundial, rejeitou nesta quinta-feira o recurso do Fenerbahçe contra a punição que lhe foi imposta pela Uefa. Assim, o clube turco corre o risco de ser excluído da Liga dos Campeões da Europa se conseguir a classificação.

Um dos principais clubes da Turquia, o Fenerbahçe cumpre atualmente a suspensão de dois anos das competições europeias por causa do envolvimento no escândalo de manipulação de resultados no futebol turco - assim, só pode voltar a jogar a Liga dos Campeões a partir da temporada de 2015/2016.

A punição da Uefa começa a valer assim que acabar essa pena aplicada no futebol turco. Aí, o Fenerbahçe terá dois anos de período probatório, quando a ocorrência de um novo incidente envolvendo seus torcedores pode levar à suspensão de mais um ano sem disputar a Liga dos Campeões da Europa.

Essa pena aplicada pela Uefa é resultado dos incidentes provocados pela torcida do Fenerbahçe em jogo da Liga Europa realizado em fevereiro, quando fogos de artifício foram usados dentro do estádio e chegaram a provocar a paralisação da partida contra o BATE Borisov. O clube turco recorreu contra a punição, mas não teve sucesso na ação impetrada na CAS.