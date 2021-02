Casa de Carlo Ancelotti é assaltada na Inglaterra e cofre é roubado por bandidos

Técnico do Everton, da Inglaterra, Carlo Ancelotti foi vítima de um crime nesta sexta-feira. O treinador teve seu cofre forte roubado durante assalto em sua residência. Segundo o jornal britânico The Times, dois homens vestindo roupas pretas e à prova d'água invadiram o local, mas acabaram fugindo quando a filha do comandante os flagrou.

Segundo a reportagem, ninguém se machucou durante o assalto e Ancelotti não estava em casa no momento do crime. A polícia local está pedindo colaboração de pessoas que possam dar informações importantes sobre o roubo do cofre em Crosby, vilarejo do condado de Merseyside, no noroeste da Inglaterra.

"Nós fomos chamados às 18h35 (horário de Londres) para atender uma denúncia de que dois homens entraram em uma propriedade na Hall Road East, por volta das 18h30. Os bandidos foram descritos usando roupas preta e à prova d'água, possivelmente com faixas brancas e com capuzes pretos", disse o comunicado oficial das autoridades.

O relatório oficial ainda diz que os ocupantes da casa estão desarmados. Os policias responderam ao chamado e as investigações ainda estão em andamento. A propriedade de Ancelotti será analisada e as oportunidades de invasão serão examinadas.