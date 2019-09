Casa de Casemiro é assaltada durante jogo do Real; mulher e filha do atleta estavam no local

Um fato lamentável aconteceu enquanto Casemiro estava em campo na partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid: a casa do jogador foi assaltada, com sua mulher e a filha na residência. A informação é do programa de TV El Chiringuito.

LEIA TAMBÉM > Atlético e Real não saem do zero em dérbi de Madri no Wanda Metropolitano

Assim que a partida terminou, por volta das 18h no horário de Brasília, Casemiro foi informado do ocorrido e correu para chegar em casa. Ainda não há informações sobre o que foi levado da casa ou sobre o estado da família do volante brasileiro após o susto.

Não é a primeira vez que casos do tipo ocorrem no futebol europeu ou mesmo no Real Madrid: no clube merengue, Zidane, Isco, Lucas Vásquez e Álvaro Morata já tiveram suas residências invadidas enquanto estavam nos jogos do time. Em outras equipes, Arthur, do Barcelona, Thiago Silva e Choupo-Moting, do PSG, e Sadio Mané, do Liverpool, também já foram vítimas deste tipo de crime entre 2018 e 2019.

Em campo, o Real Madrid empatou com o Atlético de Madrid em 0 a 0, no Wanda Metropolitano, casa do adversário. A equipe lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos, mas pode perder o topo da tabela caso a Real Sociedad vença o Sevilla neste domingo.