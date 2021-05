Casa de Neymar em Paris é invadida na madrugada, informa o jornal L'Équipe

A casa de Neymar em Paris foi invadida nesta magrudada. A informação é do jornal L'Équipe. A residência foi invadida por um homem que acabou sendo preso no local. De acordo com a publicação, o ladrão conseguiu invadir o pátio da casa após pular o muro e passar pela segurança. Contudo, ele acabou sendo preso pela polícia sem causar maiores transtornos na vizinhança.

A informação divulgada é de que o homem acabou sendo levado a um hospital psiquiátrico, por possuir problemas mentais. Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Tem sido mais frequente do que o normal, os jogadores de futebol terem suas casas roubadas na Europa. Já aconteceu com alguns deles. A polícia aponta uma quadrilha especializada que invade as residências dos atletas quando eles estão em partidas oficiais.

Na França, Neymar ajudou o seu PSG a continuar na briga pelo título do Campeonato Nacional, uma vez que o time de Paris foi eliminado da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, do treinador Pep Guardiola. No domingo, o PSG venceu o Reims por 4 a 0. O líder Lille ficou no empatou em casa com o Saint-Étienne: 0 a 0.

O time de Neymar está em segundo lugar, com 79 pontos, enquanto o Lille é o líder com 80 pontos. Na última rodada, o PSG visita o Stade Brestois, enquanto o Lille encara fora de casa o Angers. Todos os jogos da última rodada estão marcados para o próximo domingo, às 16h0. Só a vitória interessa ao PSG, que precisa torcer ainda para que o Lille só empate ou perca seu comproimisso. Se o Lille for campeão, o time quebra a hegemonia do PSG na França.