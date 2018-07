Casa do Guarani, Estádio Brinco de Ouro vai a leilão em dezembro

CAMPINAS - Não bastasse à má fase vivida dentro de campo, sem vencer há oito jogos, o Guarani volta conviver com problemas fora das quatro linhas. Nesta sexta-feira, mais uma vez implodiu uma bomba no clube: o Estádio Brinco de Ouro, a casa bugrina, irá a leilão, no próximo dia 6 de dezembro, na Sala de Leilões do Fórum Trabalhista de Campinas, pelo descumprimento de um acordo com a Justiça do Trabalho.

Conforme o despacho da 1.ª Vara do Trabalho de Campinas, o Brinco de Ouro será leiloado para quitar todos os processos trabalhistas contra o clube que estão em fase de execução. Os valores não foram divulgados.

Ainda segundo o documento, o estádio estava avaliado em R$ 210 milhões em 2009, o que significa que não poderá ser arrematado por valor inferior a este. O time campineiro ainda pode recorrer da decisão.

Ainda não se sabe o montante das ações que estão em execução, já que o processo traz apenas os valores do crédito de Gustavo Nery. Segundo o documento divulgado pelo TRT, o valor cobrado pelo ex-lateral é de R$ 900 mil. No entanto, por conta dos descumprimentos, o valor já chega a R$ 1,5 milhão. A assessoria alviverde afirmou que o presidente Marcelo Mingone deve se pronunciar sobre o caso na próxima semana, em entrevista coletiva.