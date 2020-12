Casa do Real Madrid, Estádio Santiago Bernabéu completa 73 anos

O Santiago Bernabéu completou 73 anos nesta segunda-feira. Nas sete décadas de vida, sua principal função foi ser palco dos jogos do Real Madrid. Mas o local não "presenciou" apenas conquistas e derrotas merengues. Ao longo de sua história, o Bernabéu recebeu quatro finais da Liga dos Campeões, a decisão da Copa do Mundo de 1982, do Europeu 1964 e da Copa Libertadores de 2018, entre Boca e River Plate.

As obras para a construção do estádio foram iniciadas em outubro de 1944. Três anos mais tarde, em dezembro de 1947, ele estava pronto. A princípio, foi chamado de Nuevo Chamartín e depois ganhou o nome do dirigente merengue que orquestrou sua obra, Santiago Bernabéu. Na inauguração, o Real venceu os Beleneses por 3 a 1. O atacante Sabino Barinaga foi quem marcou o primeiro gol.

O novo estádio, com capacidade para 75 mil torcedores, ficará ainda maior e imponente. Em 1954, uma reforma aumentou sua capacidade. Após ser concluída, 125 mil espectadores poderiam acompanhar as façanhas do Real. E foi com esse público nas arquibancadas que os Merengues venceram a Fiorentina por 2 a 0 e conquistaram a Liga dos Campeões de 1957, a primeira do Bernabéu.

As décadas seguintes foram de conquistas. O Real Madrid consolidou seu protagonismo no futebol ao lado de seu imponente estádio. Em 1982, o Bernabéu seria palco da final da Copa da Espanha, aquela em Paolo Rossi tirou o Brasil de cena - o atacante italiano morreu recentemente. Para isso, teve de passar pela sua primeira grande reforma. O local ganhou cobertura e teve arquibancadas reduzidas para que o público pudesse ver a Itália conquistar seu tricampeonato.

Hoje, a casa merengue passa uma remodelação. A ideia é preservar seus 73 anos de história e sua imponência. “Queremos que o Santiago Bernabéu seja o melhor estádio do mundo. "Graças aos nossos recursos, ele vai se tornar o grande estádio do século 21. Será uma referência arquitetônica e vai contar com a última tecnologia de vanguarda, e que, acima de tudo, será uma fonte de receitas. Será o orgulho de todos os madridistas", disse o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.