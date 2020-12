Casa onde vivia Paolo Rossi é assaltada durante funeral do ex-jogador

MILÃO - Vários ladrões invadiram a casa do jogador de futebol italiano Paolo Rossi, campeão mundial em 1982, neste sábado, 12, durante seu funeral, informou a agência italiana AGI.

Após a cerimônia, que aconteceu próximo a Vicenza (nordeste), sua esposa Federica tomou conhecimento do furto quando voltaram para casa, nos arredores de Bucine, a sudoeste de Florença (centro), segundo a agência. Os ladrões roubaram o relógio e o dinheiro do ex-jogador.

Paolo Rossi e sua família se estabeleceram em Poggio Cennina, em uma colina que dá para a Valdambra, onde o ex-jogador se dedicava ao agroturismo e administrava uma fazenda orgânica.

Neste sábado, todos os futebolistas italianos usaram em campo uma braçadeira preta, em memória de Paolo Rossi, falecido na última quarta-feira aos 64 anos.

Um minuto de silêncio foi observado nos estádios com fotos da lenda do futebol italiano projetadas em telas gigantes com as palavras "heróis nunca morrem" e "Ciao Paolo"./AFP