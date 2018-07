Casagrande deixa a UTI e quadro de saúde tem 'evolução positiva'

Internado desde a última sexta-feira, quando precisou passar por cirurgia em decorrência de um enfarte agudo do miocárdio, o ex-jogador Walter Casagrande saiu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto, no início da manhã deste domingo, conforme informou boletim médico emitido pelo Hospital TotalCor, de São Paulo.

O ex-jogador e hoje comentarista da Rede Globo, de 52 anos, "segue internado com quadro de saúde estável e evoluindo positivamente ao tratamento", informou o curto boletim divulgado neste domingo.

Ídolo do Corinthians, Casagrande foi jogador profissional de 1980 a 1996, quando anunciou sua aposentadoria. O ex-atacante também defendeu São Paulo e Flamengo, entre outros clubes no Brasil, e atuou pelos italianos Torino e Ascoli e o português Porto, além da seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1986.

No Corinthians, ganhou destaque dentro e fora de campo. Ele foi parceiro de Sócrates, falecido em 2011, nos gramados e na liderança do movimento Democracia Corintiana, durante a ditadura militar no Brasil.

Na autobiografia "Casagrande e Seus Demônios", lançada em 2013, Casagrande confirmou que quase morreu em razão do abuso de heroína e cocaína. Por conta do vício, precisou se afastar de suas funções na televisão, mas conseguiu dar a volta por cima depois de ficar um ano internado em uma clínica em Itapecerica da Serra, em São Paulo.