Casares toma posse na presidência do São Paulo e promete 'realinhamento financeiro' do clube

O novo presidente do São Paulo, Julio Casares, tomou posse no cargo na noite desta sexta-feira em cerimônia no salão nobre do estádio do Morumbi. Eleito para um mandato de três anos, o dirigente destacou no discurso a necessidade de o clube economizar e renegociar dívidas para ter uma gestão mais tranquila. O novo mandatário já iniciou até mesmo a nomeação de novos funcionários para compor a nova diretoria.

"A austeridade financeira é algo que estamos exigindo. Os profissionais que virão em substituição aos outros vão representar uma economia", disse Casares no discurso de posse. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento contou com a presença de poucas pessoas e foi transmitido ao vivo pelo canal do clube no YouTube. "Vamos trabalhar um realinhamento financeiro e teremos um comitê para nos ajudar nessa linha. Temos de reorganizar nossa dívida, negociar prazos", completou.

Casares venceu na eleição a disputa com Roberto Natel e anunciou como principal novidade a chegada do ex-treinador Muricy Ramalho para o cargo de coordenador de futebol. Outros dirigentes já foram nomeados para áreas como jurídica e o departamento de marketing. Na próxima segunda-feira o presidente promete divulgar uma lista de 50 metas a serem cumpridas nos primeiros cem dias no cargo.

O presidente são-paulino vai colocar em prática no clube um sistema com câmeras setoriais compostas por conselheiros e diretores para delegar funções e acompanhar o desenvolvimento de diferentes atividades. "Vamos ter câmaras setoriais por área. Teremos três conselheiros abnegados para ajudar o diretor. Essa câmara terá prazos e metas. Vamos constituir mais proximidade do diretor com os conselheiros", explicou.

Antecessor de Casares, o atual presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, afirmou que deixa o cargo contente pelo trabalho realizado. "Eu saio tranquilo, de cabeça erguida, de que vou entregar o São Paulo arrumado, superado de traumas para uma pessoa profissional, de grande expressão. Uma figura que desenvolveu na sua vida", disse. Leco estava no cargo desde outubro de 2015.