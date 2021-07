Casemiro comemora união da seleção e fala sobre final: 'Não se joga, se ganha'

Casemiro gostou da maneira como a seleção brasileira se comportou na vitória sobre o Peru, pela semifinal da Copa América. Na segunda-feira, o Brasil venceu por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, com gol do meia Lucas Paquetá, mas foi o espírito demonstrado pela equipe que chamou a atenção do volante. Foi o quinto triunfo em seis jogos na competição até aqui.

"Era um jogo típico da última final. Muito difícil, truncado. No primeiro tempo tivemos algumas oportunidades até para ampliar o resultado. No segundo tempo, foi mais difícil. Mas a equipe está de parabéns. Sólida atrás. Todo mundo se ajudando, todo mundo com o espírito de querer vencer. Esse é o espírito para ganhar títulos", comentou Casemiro.

À espera do adversário da final, que sairá do confronto entre Argentina e Colômbia, a seleção brasileira terá quase uma semana para se preparar para a decisão. O grupo, que está há mais de um mês concentrado, tem superado a distância de familiares em prol de um grande objetivo, que é levantar a taça no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"É complicado (o tempo longe da família). Mas agora é mental. O mais importante é que agora é tudo. Agora é com o coração, é com tudo, porque final não se joga, final se ganha", destacou.

Já Fred elogiou a atuação do trio de meio de campo. "É um jogo difícil, eles entraram com cinco atrás, para tentar segurar nosso ataque que é muito rápido. A gente tinha que ganhar o meio, eu, Paquetá e Casemiro. Conseguimos fazer um grande primeiro tempo. No segundo eles adiantaram um pouco o time, a gente se defendeu bem. Tentamos sair em contra-ataque para matar o jogo", avaliou.

Independentemente de quem se classificar para a final, Fred confia no trabalho que a seleção faz para sair com o título do Maracanã. "Independente de quem vier, temos que fazer um grande jogo. Nosso objetivo é buscar o título. Vamos respeitar o adversário, mas tentar fazer um grande jogo para sair campeão da Copa América", concluiu.

Depois da vitória contra o Peru, a seleção brasileira viaja nesta terça-feira para a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde se prepara para a grande decisão.