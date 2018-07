Casemiro destaca sentimento especial por atuar em Dortmund pelo Real Madrid

O volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid, revelou ter um sentimento especial para a partida desta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

Casemiro contou que a sua ascensão no time madrilenho teve início exatamente em um jogo contra os alemães, em 2014, pelas quartas de final da competição. Naquela oportunidade, Casemiro entrou no lugar do argentino Di María e ajudou o Real a segurar o ímpeto do Dortmund, que vencia a partida por 2 a 0 e poderia reverter a vantagem obtida pelos espanhóis no primeiro duelo entre ambos (3 a 0), garantindo a classificação para a sequência do torneio.

"Jogar em Dortmund é especial porque foi onde tudo começou para mim. A torcida vai pressionar muito e é difícil jogar ali. Eles têm uma boa equipe, mas creio que estamos preparados para fazer uma boa partida. Será difícil", contou o atleta em entrevista reproduzida pelo site oficial do Real Madrid nesta segunda-feira.

O meio-campista, um dos destaques também da seleção brasileira comandada pelo técnico Tite - e já classificada para o Mundial da Rússia -, credita a boa fase na carreira à dedicação aos treinos. Casemiro também se mostrou surpreso com o momento "artilheiro" que tem vivenciado com a camisa do clube merengue.

"Gosto muito de trabalhar, às vezes, em demasia. Sei que meu trabalho não é marcar gols, mas está acontecendo e isso é muito bom para mim e para a equipe. Nós e os rivais não imaginam que vou marcar gols. Por isso, acredito que é bom apostar que marque e, assim, (o adversário) ter uma surpresa", ressaltou.

O Real Madrid vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, conquistada fora de casa no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, no qual hoje ocupa apenas a quinta posição, oito pontos atrás do líder Barcelona. Já na Liga dos Campeões o time divide a ponta do Grupo H com o Tottenham, com três pontos, após ter estreado com vitória por 3 a 0 sobre o APOEL, em casa, no último dia 13.