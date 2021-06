Casemiro diz que vitória da seleção brasileira foi merecida: 'Mentalmente forte'

Se tinha de sair um vencedor no Engenhão, nesta quarta-feira, este seria a seleção brasileira. Ao menos na visão do volante Casemiro, autor do gol da terceira vitória seguida do Brasil na Copa América, desta vez por 2 a 1, de virada, sobre a Colômbia, nos acréscimos.

Após anotar aos 10 minutos, os colombianos se fecharam atrás. Para Casemiro, um teste muito bom para a seleção brasileira, que não desistiu jamais de buscar o resultado positivo e conseguiu já com quase 100 minutos de partida no Engenhão.

"Muito chato falar de mentalmente forte, mas é a grande ênfase a dar hoje", declarou Casemiro, que voltou ao time após ser poupado na rodada anterior. "Buscamos a vitória, sempre, com coração, raça e determinação."

O jogo foi bastante brigado. Neymar mais uma vez apanhou bastante. Deixou o campo trocando provocações com os colombianos, sobretudo com Borja. Ambos se ofenderam e quase chegaram a vias de fato no caminho aos vestiários.

"Contra a Colômbia é sempre difícil, eles têm jogadores de alto nível, que atuam na Europa", seguiu Casemiro, sem poupar o estado do gramado do estádio. "O campo não ajuda, é ruim para os dois, mas prejudica mais para quem quer jogar. Eles em momento algum quiseram jogar futebol", avaliou.

"A seleção está de parabéns pelo trabalho, pelo mental, pois eles chegaram uma vez e ficaram o tempo todo atrás. Foi um jogo de ataque contra defesa. A gente saiu massacrando, massacrando e, no final, buscamos o grande prêmio."

Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Equador, no domingo. Com 10 vitórias seguidas, a seleção já garantiu a primeira colocação da chave, mas promete seriedade, pois os rivais ainda buscam a classificação.