Casemiro é diagnosticado com entorse no tornozelo direito

A comissão técnica da seleção brasileira anunciou nesta segunda-feira duas mudanças na lista de convocados para os amistosos contra Uruguai e Camarões: saíram o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Philippe Coutinho, machucados, e foram convocados Alex Sandro e Renato Augusto, respectivamente. Mas o técnico Tite pode ter de fazer mais um corte em breve para os últimos compromissos da temporada.

O volante Casemiro sofreu ainda no primeiro tempo uma torção no tornozelo direito, que afetou os ligamentos, durante a vitória do Real Madrid sobre o Celta, em Vigo, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, e nesta segunda-feira o clube espanhol anunciou que o jogador brasileiro deverá ficar sem jogar por, no mínimo, três semanas.

Os médicos do Real Madrid esperam que Casemiro se recupere antes de iniciar o mês de dezembro, quando o time disputará o Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. Mas o volante não deverá enfrentara a Roma, na Itália, no próximo dia 27, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Em Londres, o dia é de apresentação dos jogadores para os jogos em Londres contra os uruguaios, nesta sexta-feira, e camaroneses, no próximo dia 20. A equipe dirigida por Tite inicia nesta segunda-feira a semana de treinos no CT do Arsenal, distante 40 km do centro da capital inglesa. O grupo fará o primeiro treinamento na tarde desta segunda.

Nesta sexta-feira, às 18 horas (de Brasília), a seleção brasileira enfrentará o Uruguai no Emirates Stadium, estádio que pertence ao Arsenal. No dia 20 contra Camarões, às 17h30, o local do jogo será o pequeno MK Stadium, de propriedade do Milton Keynes Dons, time da quarta divisão inglesa.