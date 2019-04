Casemiro elogia Pogba e Hazard: 'Grandes jogadores sempre são bem-vindos no Real'

O volante Casemiro aprovou uma possível contratação por parte do Real Madrid do francês Paul Pogba, do Manchester United, e do belga Eden Hazard, do Chelsea. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o brasileiro afirmou que os dois meias serão "bem-vindos".

"São dois grandes jogadores e os grandes jogadores sempre são bem-vindos para ajudar o Real Madrid. Não sou eu que faço as contratações; isso compete ao presidente e ao seu grupo de trabalho. Temos um plantel muito bom e pensamos como um grupo", afirmou o jogador, que considera compatível atuar ao lado de Pogba.

Casemiro aproveitou para defender os seus companheiros, bastante criticados pela eliminação da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e na perda do Campeonato Espanhol. "Os jogadores que perderam agora são os mesmos que ganharam quatro Champions nos últimos anos". E destacou a importância de Marcelo e Bale. "Não há o que falar da temporada do Marcelo, mas sim sobre a temporada de todos", afirmou o volante. "Bale é um jogador experiente, mas é certo que as vaias durante os jogos o afetam".

O desempenho do centroavante francês Karim Benzema também foi analisado. "Possivelmente, ele está fazendo sua melhor temporada desde que estou aqui. É preciso parabenizá-lo porque é um grande jogador e uma grande pessoa. Karim é um camisa nove com espírito de 10", disse.

Por fim, Casemiro mandou um recado para os torcedores do Real Madrid. "O Madrid sempre retorna. Voltaremos mais forte. Neste clube sempre somos obrigados a fazer o melhor. Temos sete partidas pela Liga e queremos ganhar os sets jogos", completou.

O Real Madrid volta a campo nesta segunda-feira, quando vai enfrentar o Leganés, fora de casa, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. O time é o terceiro colocado com 60 pontos, 13 atrás do líder Barcelona. O Atlético de Madrid, em segundo lugar, tem 62.