Casemiro: 'Estou à disposição de Benítez para lutar como touro'

Depois de ser emprestado ao Porto por uma temporada, o brasileiro Casemiro promete empenho no retorno ao Real Madrid. "Volto para ser importante, estou à disposição de (Rafa) Benítez para lutar como um touro e ajudar a equipe", afirmou para a rádio espanhola Cadena Cope.

Nesta terça-feira, Casemiro esteve em campo durante alguns minutos na vitória do time espanhol sobre o Galatasaray por 2 a 1, partida com direito a gol de Marcelo. Com o resultado, o Real Madrid conquistou o Troféu Santiago Bernabéu pela décima vez consecutiva, a 25ª na história.

Satisfeito, o jogador elogiou o time turco e viu a partida como um teste importante para a estreia da equipe na temporada. "O Galatasaray é um grande rival, tem jogadores de muita qualidade. O mais importante é que fizemos coisas boas e esse é o caminho para ganhar títulos", afirmou ao jornal espanhol Marca.

Para o brasileiro, o time está bem encaminhado para o início do Campeonato Espanhol. "Temos criado muitas oportunidades de gols, estamos pressionando e acredito que esse é o caminho." O Real Madrid enfrentará o Sporting Gijón no próximo domingo, às 15h30.