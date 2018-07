Casemiro exalta Cristiano Ronaldo: 'O melhor do mundo'

MADRI - Perto de completar um ano no Real Madrid, o volante Casemiro está satisfeito com as oportunidades que vem ganhando no time principal e não esconde a admiração por Cristiano Ronaldo, forte candidato a levar o prêmio de melhor do mundo neste ano.

"Cristiano é uma pessoa incrível. Ele sempre quer ajudar todo mundo, sempre busca o bem de todos. Vem treinar feliz e sempre é muito profissional. Estar com ele é um grande aprendizado", afirma o brasileiro, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Segundo Casemiro, o atacante português deve ficar com o prêmio concedido pela Fifa em janeiro. "Para mim, ele tem que ganhar a Bola de Ouro. É o melhor do mundo", disse o volante, que tem ganhado algumas chances para atuar ao lado do ídolo no time principal do Real.

O ex-jogador do São Paulo chegou ao Real no início deste ano para atuar no time B, mas agradou ao técnico José Mourinho e chegou a ser inscrito na segunda fase da Liga dos Campeões.

Sob o comando do treinador Carlo Ancelotti, as oportunidades estão sendo menores, mas Casemiro acredita na influência do auxiliar-técnico Zidane, com quem tem maior contato. "Ele é um grande profissional e me ajuda muito. Tenho grande afeição por Zizou. Sua parceria com Ancelotti tem sido muito boa. Eles se entendem bem e sempre surgem coisas positivas", declarou o volante.