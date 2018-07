Casemiro ganha chance e treina com elenco principal do Real Madrid

Em alta depois de quatro jogos pelo Real Madrid B na segunda divisão do futebol espanhol, o brasileiro Casemiro, ex-São Paulo, teve nesta quinta-feira a sua primeira chance de treinar sob o comando de José Mourinho no clube. O volante foi chamado para completar o elenco que participou do penúltimo treino antes do confronto de sábado contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

Nos grandes times espanhóis, é prática recorrente manter um elenco relativamente enxuto e completá-lo com atletas dos times inferiores, que vão sendo observados. Nesta quarta-feira foi a chance de Casemiro e de dois garotos do time C do Real Madrid: Burgui e o também brasileiro Bruno, atacante de 22 anos.

O goleiro Casillas e o atacante Di María não participaram da atividade junto com o restante do elenco. Em processo final de recuperação de lesão, ambos trabalharam com bola sob o comando do preparador físico Carlos Lalín.