Casemiro marca e Real goleia time inglês em amistoso

BOURNEMOUTH - O Real Madrid não teve trabalho para golear o modesto Bournemouth no primeiro teste para a temporada 2013/2014. Neste domingo, o time espanhol fez 6 a 0 no adversário da segunda divisão inglesa, com dois gols de Cristiano Ronaldo e um do brasileiro Casemiro. A partida ainda marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti no clube.

O treinador italiano aproveitou o amistoso para rodar bastante o elenco e promover as estreias dos três novos reforços para a temporada: Isco, Carvajal e Illarramendi. Carvajal e Isco começaram como titulares, enquanto Illarramendi foi campo somente no segundo tempo.

Na etapa inicial, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, aos 22 e 40 minutos, para começar a vitória madrilenha. O terceiro saiu com Khedira, aos 43. No segundo tempo, Higuaín marcou logo no primeiro minuto. Di María aumentou aos 23 e já aos 38, Casemiro selou a goleada.

Em outro amistoso realizado neste domingo, Galatasaray e Málaga ficaram no empate por 3 a 3. Drogba e Sneijder, além de Kazim Kazim-Richards marcaram para o time turco. Os gols da equipe espanhola foram de Roque Santa Cruz, Bobley Anderson e Duda, de pênalti.