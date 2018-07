Casemiro marca, Real Madrid vence o Las Palmas por 3 a 0 e espanta a má fase

O Real Madrid espantou a má fase neste domingo com a vitória por 3 a 0 sobre o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol. O volante brasileiro Casemiro abriu caminho para o triunfo, marcando o primeiro gol da partida.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

+ Em dia especial para Messi, Alcácer decide e Barcelona derrota Sevilla por 2 a 1

Com o triunfo, o Real Madrid subiu para 23 pontos, manteve a terceira colocação e a diferença de oito pontos para o líder Barcelona, que também venceu na rodada - bateu o Sevilla por 2 a 1, no estádio Camp Nou, no último sábado. Derrotado, o Las Palmas segue na zona de rebaixamento, em 19.º lugar, com seis pontos.

O Real Madrid mostrou desde o início uma disposição em espantar as críticas provocadas pelas duas derrotas seguidas na temporada - para o Girona, no Campeonato Espanhol, e Tottenham, que lhe tirou a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

O astro Cristiano Ronaldo teve duas oportunidades em cobranças de falta pelo lado esquerdo do ataque madrilenho, mas acertou a barreira em ambas. Depois, aos 27 minutos, o português recebeu pela direita, limpou para o meio e bateu forte para o gol, mas a bola acertou a trave do goleiro do Las Palmas.

Mas foi o brasileiro Casemiro quem tirou o Real Madrid do sufoco no primeiro tempo. O volante aproveitou uma bola alçada na área para tocar de cabeça e tirar do goleiro Raúl Lizoain e abrir o placar. Foi o segundo gol do brasileiro no Campeonato Espanhol.

O Real Madrid chegou ao segundo gol em um chute espetacular de Marco Asensio, aos 11 minutos do segundo tempo. O meia aproveitou uma rebatida do goleiro adversário e, da entrada da área, emendou uma bomba que acertou o ângulo direito da meta de Lizoain.

Pouco depois, aos 14 minutos, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo fez uma grande tabela com Isco e chutou para o gol, mas a bola subiu demais. O Real Madrid massacrava o Las Palmas e, aos 28, em um contra-ataque, a bola sobrou na ponta-direita para Cristiano Ronaldo, que deu passe preciso para o meia Isco ampliar a vantagem merengue: 3 a 0.

Aos 37 minutos, o Real Madrid colocou mais uma bola na trave da equipe do Las Palmas. Após chute de Sérgio Ramos, a bola bateu em Navarro e encobriu o goleiro Lizoain, que demonstrou muita agilidade para desviar. A bola ainda atingiu o travessão, mas a defesa do Las Palmas afastou o perigo.

No lance seguinte, o ex-são-paulino Jonathan Calleri, agora atacante do Las Palmas - após passagem ruim pelo futebol inglês -, recebeu em impedimento, mas se atrapalhou com a bola e perdeu um gol feito que poderia reduzir a diferença no placar.

O português Cristiano Ronaldo, apesar de fazer uma grande partida, seguiu sem marcar no Campeonato Espanhol. E lamentou, junto com os companheiros, um pênalti não marcado para o Real Madrid na segunda etapa, que poderia ter-lhe proporcionado marcar.

O Real Madrid voltará a atuar pelo Campeonato Espanhol no próximo dia 18 no clássico de Madri diante do Atlético. Ambos os rivais têm a mesma pontuação na tabela de classificação (23), mas o Atlético de Madrid está em desvantagem nos critérios de desempate e, por isso, ocupa o quarto lugar. No dia seguinte, o Las Palmas receberá o Levante.

OUTROS JOGOS

Outras quatro partidas foram realizadas neste domingo pela rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal venceu o lanterna Málaga por 2 a 0, em casa, chegou aos 20 pontos, ultrapassou o Sevilla e assumiu a quinta posição na tabela de classificação.

Já a Real Sociedad venceu o Eibar por 3 a 0, em San Sebastián, em um triunfo que coloca a equipe na sétima colocação no torneio com 17 pontos, próxima da zona de classificação para as competições europeias. O Eibar permaneceu com oito pontos e à beira da faixa da degola - é a 17.ª colocada.

O Girona, que na rodada passada fez história ao vencer o poderoso Real Madrid, desta vez bateu o Levante por 2 a 1, fora de casa. O estreante na primeira divisão espanhola está em 10.º lugar, agora com 15 pontos; o Levante é o 14.º, com 12.

Por fim, o Celta ganhou do Athletic Bilbao por 3 a 1, em Vigo. O clube da região da Galícia soma agora 14 pontos e ocupa a 11.ª posição, enquanto que o do País Basco permaneceu com 11 pontos, em 15.º lugar.