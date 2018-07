Casemiro minimiza gol decisivo e diz que todos foram importantes no Real Madrid

A decisão deste sábado na Liga dos Campeões da Europa estava empatada até o início do segundo tempo quando, de fora da área, o volante brasileiro Casemiro arriscou, a bola desviou na zaga e entrou. A partir daí, o Real Madrid deslanchou, fez 4 a 1 na Juventus e faturou o bicampeonato consecutivo da competição que já venceu 12 vezes.

Casemiro, contudo, minimizou sua participação decisiva no duelo e enalteceu o elenco do Real Madrid. "Todos os gols foram importantes e é preciso dar os parabéns a todos", comentou o volante, que aproveitou para enaltecer a Juventus.

"A partida estava um pouco complicada porque eles estavam jogando bem. Sabíamos que tinham qualidade, que sabiam jogar e que tinham bons jogadores. Sofremos nos dez primeiros minutos, mas terminamos bem. Tínhamos futebol para jogar melhor e o segundo tempo foi perfeito", acrescentou Casemiro.

Já o lateral-esquerdo Marcelo festejou muito o título e exaltou o feito do Real Madrid. "Conseguimos algo histórico: duas Liga dos Campeões seguidas, a terceira em quatro anos. Estamos marcando uma época e agora temos de desfrutar e celebrar com os torcedores."

Na avaliação do brasileiro, o resultado deste sábado coroou o bom trabalho do elenco durante a temporada. "Fizemos nosso trabalho no dia-a-dia e creio que tivemos uma grande temporada. Chegamos muito bem fisicamente e fomos superiores na final. Este triunfo é o reflexo da temporada", completou Marcelo.