Casemiro ofusca Willian José e dá vitória ao Real Madrid contra o Las Palmas

O Real Madrid visitou o Las Palmas neste domingo em duelo que teve como protagonistas nos instantes finais dois ex-são-paulinos. Primeiro surgiu Willian José, que igualou o marcador para o time anfitrião aos 41 do segundo tempo. Dois minutos mais tarde, Casemiro apareceu na segunda trave para marcar de cabeça e garantir a vitória por 2 a 1 aos visitantes.

O resultado levou a equipe merengue aos 63 pontos, na terceira colocação, a quatro do Atlético de Madrid, o vice-líder, e a 12 de distância do Barcelona, o primeiro colocado. O Las Palmas continua na luta para fugir do rebaixamento. Atualmente, é o 15º colocado, com 30 pontos, quatro à frente da degola.

A partida começou equilibrada com uma chance para cada lado antes de o Real Madrid abrir o marcador. Primeiro, aos 9, Willian José aproveitou vacilo de Modric, que saiu jogando errado, e ficou frente a frente com Navas. O goleiro saiu bem do gol e defendeu.

Na sequência, Cristiano Ronaldo perdeu oportunidade semelhante. Ele também avançou livre e chutou em cima do goleiro. Somente aos 24 minutos do primeiro tempo veio o gol. Modric cobrou escanteio da esquerda, o zagueiro Sergio Ramos subiu na primeira trave e mandou a bola no canto contrário.

A partida seguiu equilibrada na segunda etapa e os gols só foram sair na parte final do jogo. Aos 41, Willian José recebeu livre pela direita, avançou, esperou Navas cair e deu toquinho por cima para empatar. Mas nem deu muito tempo para comemorar.

O Real foi ao ataque e conseguiu a vitória dois minutos mais tarde. Jesé cobrou escanteio na segunda trave e Casemiro, de cabeça, garantiu mais três pontos ao Real Madrid. Pelo Espanhol, o time merengue volta a campo no domingo, contra o Sevilla, em casa. O Las Palmas visita o Real Sociedad no sábado.

BILBAO RETOMA SEXTO LUGAR

Em outro duelo deste domingo, o Athletic Bilbao venceu o Betis por 3 a 1, em casa, e retomou um lugar na zona de classificação para a Liga Europa - no sábado, o Celta venceu a Real Sociedad por 1 a 0 e roubou a posição. Com dois gols de Merino e outro de Mikel Rico, o time de Bilbao assumiu a sexta colocação, com 47 pontos - Ruben Castro descontou para os visitantes. O Betis é o 11º, com 34.