Casemiro pode ganhar nova oportunidade no São Paulo

O volante Casemiro pode voltar a ganhar uma chance como titular no São Paulo na partida contra o Atlético Goianiense, domingo, no Estádio Serra Dourada,pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. No coletivo desta quinta-feira, realizado no CT da Barra Funda, o meio-campista foi escalado na equipe principal pelo técnico Paulo César Carpegiani.

No treino de quarta, Casemiro havia trabalhado entre os titulares apenas na segunda parte da atividade. Nesta quinta, ele formou o setor de meio-de-campo com Cleber Santana, Carlinhos Paraíba e Lucas. O zagueiro Alex Silva retornou ao time após ficar fora do treino de quarta-feira, mas reclamou de dores musculares e foi substituído por Bruno Uvini, que atuou ao lado de Renato Silva.

No ataque, sem os contundidos Dagoberto, Ricardo Oliveira e Fernandão, Carpegiani escalou Fernandinho e Marlos. Assim, o São Paulo treinou com: Denis (Rogério Ceni); Jean, Alex Silva (Bruno Uvini), Renato Silva e Carleto; Carlinhos Paraíba, Casemiro, Cleber Santana e Lucas; Marlos e Fernandinho.