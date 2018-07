Casemiro pressiona São Paulo por aumento de salário

"O São Paulo não me procurou, mas preciso sentar e conversar, porque há propostas de fora, de outros países, propostas boas até", afirmou o atleta. "Sou muito grato ao São Paulo, mas não posso deixar de valorizar tudo o que fiz na seleção", completou o volante, cujo vínculo com São Paulo vai até o final de 2015.

Casemiro citou o amigo Lucas para pedir aumento salarial. O meia renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2015, com um salário de R$ 110 mil e nova multa rescisória no valor de 80 milhões (R$ 180 milhões).

"Não tive o assédio igual ao do Lucas. Eu também não estou reclamando do que foi feito com o Lucas, mas preciso cuidar da minha situação", afirmou o volante, que depois tentou minimizar o efeito de suas declarações. "Não posso me preocupar com dinheiro. Tenho de jogar e ser titular. Se isso acontecer, consequentemente, vem o aumento. Não tem essa de cobrança".

A entrevista gerou mal-estar na diretoria do clube. O vice-presidente de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, ficou irritado com o ocorrido. Segundo ele, o momento foi inoportuno. "O local escolhido foi inapropriado. Ele deveria ter nos procurado primeiro", disse o dirigente, que descartou qualquer punição ao atleta.