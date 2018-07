Casemiro promete 'deixar a alma em campo' no clássico entre Real e Barcelona

"Nós vamos deixar a alma dentro do campo nesta partida. Que sigam confiando em nós porque vamos seguir trabalhando", declarou o volante brasileiro em entrevista à TV do clube, que está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, a dez pontos do líder Barcelona.

As chances de título do Real, portanto, são reduzidas, mas o time sabe que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, pois perdeu no primeiro turno, no Santiago Bernabéu, por 4 a 0 para o Barcelona. Além disso, o jogo é importante para Casemiro mostrar que pode ser titular do time.

O volante brasileiro agradece a confiança do técnico Zinedine Zidane e garante que cada vez se sente mais à vontade no gigante espanhol. "Em cada partida e dia que passam, me sinto com mais confiança com os jogadores, com o treinador e com a torcida. Eles sabem que estou aqui para ajudar a todos", afirmou.