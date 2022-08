Casemiro acerta com o Manchester United e se despede do Real Madrid após nove anos

O volante Casemiro será jogador do Manchester United nesta temporada que está começando na Europa. A confirmação da negociação foi oficializada pelo Real Madrid nesta sexta-feira. O negócio gira em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões).

"Real Madrid e Manchester United chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Henrique Casemiro. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho por Casemiro, um jogador que já faz parte da história deste clube", anunciou os merengues, que não pouparam elogios ao jogador brasileiro de 30 anos.

Leia Também Valor de ações do Borussia Dortmund cresce com rumores da contratação de Cristiano Ronaldo

"Casemiro sempre representará os valores do nosso clube na memória. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid. Aqui é e será sempre a sua casa e desejamos a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa da sua vida."

Na próxima segunda-feira, 22 de agosto, às 11h30, terá lugar na Cidade Real Madrid um ato institucional de homenagem e despedida a Casemiro, com a presença do presidente Florentino Pérez. O brasileiro falará sobre seu adeus neste evento.

Desde sua chegada na Espanha em 2013 para jogar pelo Castilla, Casemiro realizou 336 partidas com a camisa do Real Madrid e conquistou 18 títulos. Conquistou cinco Liga dos Campeões da Europa, três mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, três Campeonatos Espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha. Individualmente, foi eleito o Melhor Jogador da final da Supercopa da Europa vencida há poucos dias em Helsinque, diante do Eintracht Frankfurt, e foi nomeado entre os 30 candidatos à Bola de Ouro de 2022.

DESPEDIDA

Nesta sexta-feira, o volante da seleção brasileira se despediu dos atuais companheiros e já não foi relacionado para a viagem a Vigo em jogo contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.

Depois de ganhar tudo com o Real Madrid, Casemiro aceitou o desafio de tentar ajudar a reerguer o Manchester United. De acordo com o jornal Marca, o volante treinou normalmente pela manhã em Madri e depois das atividades se despediu dos amigos do elenco.

Na relação dos convocados por Carlo Ancelotti deste sexta-feira para visita ao Celta, em Vigo, o nome de Casemiro já não apareceu para que ele pudesse viajar a Manchester para realizar os exames médicos e assinar contrato até 2027.

O volante se reencontrará com Cristiano Ronaldo e Varane no clube inglês, que deve pagar 70 milhões de euros pela contratação (aproximadamente R$ 365 milhões).

Sites de torcidas do Real Madrid já até se despediram do brasileiro, enquanto muitos ingleses já usam as redes sociais para dar boas-vindas ao jogador. Casemiro estava no Real Madrid desde 2013 e realizou 336 partidas com a camisa merengue, anotando 24 gols, dando 17 assistências e conquistando 18 títulos.