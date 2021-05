Casemiro reconhece a superioridade do Chelsea: 'Eles mereceram a classificação'

O volante Casemiro, um dos líderes do Real Madrid, admitiu a superioridade do Chelsea na disputa da semifinal da Liga dos Campeões. Segundo o brasileiro, os ingleses foram melhores e mereceram a classificação para fazer a final dia 29, em Istambul, contra o Manchester City.

"Não temos o que falar. Eles mereceram a classificação. Foram melhores, mais eficazes, fizeram os gols necessários para vencer os dois jogos e só nos resta dar os parabéns", disse o meio-campista, após o jogo em Londres.

Segundo Casemiro, o Real é o maior clube do mundo, mas isso não entra em campo na hora da disputa dos jogos. "Camisa não ganha jogo. Isso não existe no futebol. Para se vencer é preciso jogar melhor e hoje eles foram melhores que a gente."

Outro brasileiro do Real, Vinícius Jr. afirmou que sentiu dificuldade na função de ajudar Militão na marcação pelo lado esquerdo do ataque do Chelsea. "Eu nunca havia feito isso e senti um pouco de dificuldade. Acho que preciso de mais treinos para poder ajudar o mister (Zinedine Zidane) em futuros jogos."

O ex-jogador do Flamengo afirmou que a decisão entre Chelsea e Manchester City será bastante disputada. "Não há favorito em uma decisão como esta. São dois grandes times e muito bem treinados. Vai ser um grande jogo."