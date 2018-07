Casemiro revela choro e promete dar a volta por cima no São Paulo

SÃO PAULO - O ano de 2011 começou com Casemiro dando indícios de que poderia ser o dono do meio-campo do São Paulo e cavar seu espaço na seleção brasileira principal. Mas um péssimo segundo semestre acabou relegando o volante ao banco de reservas da equipe tricolor. O jogador, de apenas 19 anos, terminou o ano vaiado pela torcida e criticado pela diretoria, que entendeu que ele não se doou o suficiente.

Depois de curtir férias de um mês, algo que não teve nos últimos anos, o volante treina forte para voltar a ser titular. Em entrevista ao site oficial do São Paulo, Casemiro revelou choro pelas críticas injustas, reconheceu o momento difícil na curta carreira e prometeu dar a volta por cima.

"É muito fácil você receber elogios por uma boa atuação, mas é complicado você ver sair coisas sobre você que não são verdades. Chorei muitas vezes, mas agora tenho de dar a voltar por cima e mostrar meu valor. Estou com a cabeça no lugar e quero voltar a ser aquele Casemiro de antes", disse o volante, que traça a disputa da Olimpíada de Londres como um dos seus objetivos. Capitão do Brasil na parte final do Sul-Americano Sub-20, ele foi responsável direto pela conquista da vaga olímpica.

"Sei que não terminei o ano de uma maneira boa. Não foi como eu planejava. Mas agora é ano novo, vida nova. Saí de férias e volto com outra cabeça. Quero trabalhar forte para reconquistar meu espaço aqui no São Paulo", ressaltou.

Casemiro terá concorrência dura para ser titular no São Paulo. Fabrício foi contratado e Juninho e Cléber Santana reintegrados após serem emprestados. Carlinhos Paraíba, Denílson, Rodrigo Caio e Wellington também brigam por apenas duas vagas no meio-campo. O jogador, porém, lembra que pôde ter raras férias (no ano passado, ele foi direto para o Sul-Americano e, nos anteriores, jogou a Copa São Paulo), e quer conquistar a confiança de Leão.

"O Leão até brincou comigo perguntando se estas férias foram boas mesmo. Fazia tempo que não tinha férias assim. Então agora é trabalhar forte e deixar esta dor de cabeça para ele escalar o time", concluiu o jogador.