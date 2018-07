Casemiro revela convite para jogar pela seleção da Espanha

O volante Casemiro revelou ter recebido convite para se naturalizar espanhol e defender a seleção europeia. Destaque da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador disse que foi sondado pelo atual treinador da Espanha, Julen Lopetegui, para ganhar uma chance na equipe. No entanto, recusou o convite.

"Ele perguntou: 'você não quer virar espanhol?'. Mas eu disse não. Sou brasileiro com muito orgulho", revelou o volante, em entrevista à TV Globo. Lopetegui foi treinador de Casemiro no Porto, de Portugal. Daí o interesse em contar com o brasileiro na seleção, que assumiu em julho do ano passado.

Na mesma entrevista, Casemiro comentou sobre sua história no São Paulo. E, ao ser lembrado da fama de "marrento" que ganhou no clube, disse se arrepender de algumas atitudes. "A gente sofre com isso. Se pudesse fazer algumas coisas diferentes faria. Fica mais experiente, a vida proporciona melhores coisas. Não diria que estava tudo errado. Nunca fui afastado. O clube nunca me puniu por nada. A equipe oscilava, eu acabava oscilando junto com a equipe", afirmou.

O volante disse que tinha intenção de ter obtido mais conquistas pelo clube brasileiro. "Queria fazer muito mais dentro do clube, porque foram 11 anos de história. O clube ajudou a minha família, tirou a família da periferia. Eu tenho um carinho imenso pelo clube, e sempre vou ter carinho pelo São Paulo", declarou o volante, que faturou apenas um título pelo clube, a Copa Sul-Americana de 2012.