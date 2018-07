Casemiro sofre lesão no Real Madrid e deve ser cortado da seleção

Um dia após ser forçado a cortar o atacante Douglas Costa por causa de uma lesão, o técnico Tite deve ser forçado a descartar mais um jogador convocado para a seleção brasileira. O volante Casemiro também está contundido e não deverá se recuperar a tempo dos próximos compromissos da equipe pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

"Após os exames realizados hoje com o nosso jogador Casemiro no Hospital Universitário Sanitas La Moraleja, se diagnosticou uma fissura no terço médio do perônio da perna esquerda. Pendente de evolução", anunciou o Real Madrid em nota publicada no seu site oficial.

Casemiro se contundiu no último fim de semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol em duelo válido pelo Campeonato Espanhol, sendo substituído logo no primeiro tempo, por Toni Kroos. Até por isso, nem defendeu o time no empate com o Villarreal, na última quarta-feira.

O Real Madrid não apresenta uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados de Casemiro, mas se sabe que a lesão sofrida pelo volante costuma demandar mais tempo do que o restante para os próximos compromissos da seleção - o Brasil vai receber a Bolívia, no dia 6, na Arena das Dunas, em Natal, e visitará a Venezuela, no dia 11, em Mérida.

A situação de Casemiro, portanto, dá uma nova dor de cabeça para Tite, ainda mais que o volante foi titular nos dois primeiros jogos do treinador à frente da seleção, diante de Equador e Colômbia, recebendo muitos elogios pelo seu desempenho nesses triunfos.

Além de cortar Douglas Costa, que foi substituído por Taison, e correr sério de risco de ter que fazer o mesmo com Casemiro, outro jogador do Real Madrid também preocupa a seleção, pois Marcelo se contundiu na última quarta-feira. O seu clube, porém, ainda não detalhou a gravidade do problema.