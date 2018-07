Casemiro terá a missão de marcar companheiro no Real Madrid

O volante Casemiro, da seleção brasileira, terá uma difícil missão esta noite na Arena da Amazônia: parar James Rodríguez, o principal jogador e articulador de jogadas da seleção colombiana. O ex-jogador do São Paulo, porém, tem uma vantagem. Ele conhece muito bem o meia, seu companheiro no Real Madrid.

Casemiro disse saber como parar James Rodríguez. Independentemente de estarem em lados opostos hoje, o volante afirma ter muito respeito e carinho pelo colombiano, para quem só tem elogios.

"O James é um grande jogador e já provou isso no Real Madrid", afirmou o volante, na semana passada, quando a seleção ainda estava em Quito para o jogo em que venceu o Equador por 3 a 0. "Tenho um grande carinho por ele, é um jogador que todos admiram."

Há outros casos de “inimigos íntimos” no jogo na Arena da Amazônia. O lateral-esquerdo Marcelo, por exemplo, também é companheiro de James Rodríguez no Real Madrid. Os dois têm relacionamento muito bom. Estão sempre envolvidos em brincadeiras e, nos treinos, algumas vezes se provocam, disputando quem dá o drible mais bonito no outro.

O meia Willian também pode dizer que conhece bem um outro jogador colombiano: é o meia ofensivo Cuadrado. Eles foram companheiros por uma temporada no Chelsea durante alguns meses no ano de 2015.

Num primeiro momento, o colombiano chegou até a tomar o lugar de Willian no time em algumas partidas. Mas depois seu rendimento caiu e ele acabou perdendo espaço e sendo emprestado para a Juventus.

Já um reserva da seleção brasileira, Gabriel Barbosa, poderá conhecer um futuro companheiro de perto caso venha a ser aproveitado por Tite durante o jogo desta terça com a Colômbia: se isso acontecer, ele deverá fazer um duelo com o zagueiro Jeison Murillo, que atua pela Internazionale de Milão, futura equipe do atacante.

O zagueiro Miranda, aliás, conhece bem Murillo. São companheiros de defesa no time de Milão e no campeonato passado formaram dupla que chegou a ser definida pela imprensa italiana como "a muralha".

Miranda considera o defensor colombiano um jogador firme e que joga muito sério. Chegou a compará-lo a Lúcio, ex-zagueiro da Inter de Milão e da própria seleção.