Casemiro treina e Dagoberto é poupado no São Paulo O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, depois de ter sido derrotado pelo Bahia por 4 a 3, no último sábado, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade, realizada após uma longa conversa entre o técnico Emerson Leão e os jogadores, contou com duas novidades. O volante Casemiro, que se recupera de lesão, foi ao campo treinar, enquanto o atacante Dagoberto acabou poupado da atividade, mas deve participar do treinamento marcado para a tarde.