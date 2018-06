Casemiro vê jogo duro com Douglas Costa na Liga dos Campeões: 'Dou no meio dele'

O volante Casemiro e o meia-atacante Douglas Costa garantem estar focados somente nos dois próximos amistosos da seleção brasileira, nesta sexta e na próxima terça-feira. Mas, nesta terça, o jogador do Real Madrid admitiu que não vai pegar leve contra o rival da Juventus no futuro duelo entre as duas equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões, no próximo mês.

Questionado sobre o que faria num lance perigoso contra o Real, Casemiro não hesitou: "Dou no meio dele. Desculpa, mas...", declarou o volante, diante das risadas do companheiro de seleção brasileira. Os duelos da Liga dos Campeões estão marcados para os dias 3 e 11 de abril. Será também uma reedição da última final da competição europeia.

"Não comentamos nada sobre a Champions League porque estamos aqui para pensar no jogo da seleção brasileira. Muita coisa vai se definir nesses dois jogos. Mas tomara que o Real Madrid chegue à final", disse Casemiro, esquivando-se anteriormente sobre perguntas sobre a importante competição.

O volante também evitou comentar declarações recentes de Tite, que disse torcer para que nenhum jogador da seleção chegue até a final da Liga dos Campeões, para evitar maior desgaste às vésperas da Copa da Rússia. "Eu não ouvi o Tite falar isso, mas se ele falou, tomara que se equivoque e o Real chegue lá", declarou Casemiro, entre risos.

O jogador do Real Madrid minimizou as recentes preocupações com lesões no elenco da seleção. Filipe Luís e Alex Sandro, ambos laterais-esquerdos, foram cortados por problemas físicos nos últimos dias. E Neymar ainda se recupera de uma cirurgia no pé direito.

"Sabemos que quando entramos em campo estamos sujeitos a lesões, se você entrar preocupado com isso, aí sim que lesiona. Pode haver fatalidades, como aconteceu com o Filipe Luís, mas você não pode estar preocupado com isso", pregou o jogador, praticamente garantido na lista final de Tite para o Mundial.