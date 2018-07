Casemiro volta a treinar no Real após mais de dois meses

Afastado dos gramados desde meados de setembro, Casemiro está muito perto de voltar a ficar à disposição do técnico Zinedine Zidane. O volante brasileiro fez, nesta quarta-feira, seu primeiro treino com o restante do elenco do Real Madrid e mostrou estar recuperado de uma fissura na fíbula da perna esquerda.

Desde que se machucou, em 18 de setembro, em uma partida contra o Espanyol, o Real Madrid fez 13 partidas desfalcado do volante, considerado titular absoluto do time. Toni Kroos, seu substituto, foi bem na posição, mas a tendência é que o brasileiro recupere a posição.

Nesta quarta, ele treinou com os reservas, uma vez que os titulares atuaram na terça-feira à noite contra o Sporting, em Portugal, vencendo por 2 a 1 pela Liga dos Campeões. No sábado, o Real pega o Sporting Gijón e a tendência é que o brasileiro seja testado.

Assim, ele ficaria à disposição para a partida mais importante do ano para o Real Madrid até aqui: o clássico contra o Barcelona, marcado para o dia 3 de dezembro, sábado. Antes, na quarta-feira da semana que vem, o Real encara o Cultural Leonesa pela Copa do Rei.