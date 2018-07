Casillas acha estranho Holanda e Espanha no mesmo grupo da Copa O capitão da Espanha, o goleiro Iker Casillas, afirmou não concordar com o formato do sorteio das chaves da Copa do Mundo, que permitiu que a seleção espanhola, atual campeã do mundo, ficasse no mesmo grupo que a Holanda, vice-campeã em 2010.