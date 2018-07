Casillas antecipa recuperação e deve voltar em um mês O goleiro Iker Casillas pode voltar aos campos de futebol mais de um mês antes do prazo dados pelos médicos quando ele sofreu lesão na mão esquerda. Nesta quinta-feira, em evento de lançamento de uma loja no Santiago Bernabéu, o capitão do Real Madrid afirmou que trabalha com a previsão de retornar daqui a quatro semanas.